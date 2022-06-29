Ata Demirer'den Gökçek'e 'J' göndermesi

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Eski Başkanı Melih Gökçek, Ankara’ya ve gündeme dair merak edilen soruları Fatih Atik’in sunduğu Ankara Masası TV’deki programında yanıtladı.

Fakat Gökçek, sosyal medyada şaka olsun diye yazılmış bir tweeti gerçek sanarak, “Adana’da petrol bulundu 1 milyar dolarlık. Şimdi de yeni bir şey gördüm araştıracağım 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş” ifadelerini kullandı.

Çocuk şekerlemesi olan jelibonları değerli bir maden sanan Gökçek’in bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Ata Demirer de tiye aldı

Komedyen Ata Demirer de sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Melih Gökçek ile dalga geçti.

Demirer, “Tek Kişilik Dev Kadro” isimli stand-up gösterinde yıllar önce yaptığı bir şakaya atıfta bulunarak, “J ile hayvan..?” paylaşımını yaptı.

Gökçek solculara kızdı

Videosunun Twitter'da gündem olması sonrası açıklama yapan Gökçek, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara masasında bir arkadaşımın gönderdiği bir haber üzerine, Eskişehir'de yer altında bulunan 'nadir toprak elementi' üzerine konuşurken, 'İçinde jelibon diye bir maddeymiş, ne olduğunu bilmiyorum' diye bir konuşma yaptım. Ne kadar solcu varsa aklınca alaya başlamış.

Açıkça ne olduğunu bilmiyorum dememe rağmen mal bulmuş mağribi gibi saldırmaya başlamışlar. Demek ki trollenebiliyorum, demek ki bundan sonra daha dikkatli olmam lazım."