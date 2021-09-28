Assos Antik Kenti'nde tarih yok ediliyor: 'Aklımız ve vicdanımız almıyor'

Assos Antik Kenti'nde geçtiğimiz yıllarda bazı tesislerin çatısına ve yola kayaların düşmesinin ardından AFAD tarafından bölgede inceleme yapılarak bir rapor hazırlandı. Assos Antik Kenti'nin yamaçlarında bulunan kayaların risk oluşturduğu belirtilen raporun ardından Çanakkale Valiliği Assos'taki tesislerin 500 gün kapatılması kararı vererek kayaların güvenli hale getirilmesi ile ilgili hazırlanan projenin ihale sürecini başlattı.

‘Assos Antik Liman’da bulunan kayaların düşmesini engelleme projesi’ bölgedeki tarihi dokuyu yok etme projesine dönüştü. Uygulama sırasında ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği yaptığı açıklamada "24 Eylül günü inşaatın acilen durdurulması ve sorumlular hakkında işlem yapılması" için suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

"Kırıcılar ve kepçeler çalışırken neler yok oluyor? Çalışma alanın hemen yakınlarında antik yollar, binalar, yapılar var. Bu durumu aklımız ve vicdanımız almıyor." denilen açıklamada şöyle denildi:

'Assos Antik Limanı'nda katliam devam ediyor'

Assos Antik Limanı’nda “Assos Kaya İslahı İnşaatı” adı altında yapılan doğa ve tarih katliamına karşı 24 Eylül Cuma günü Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıları Koruma Derneği ve Assos Dostları olarak inşaatın acilen durdurulması ve sorumlular hakkında işlem yapılması için Ayvacık Kaymakamlığı’na başvurmuş ve Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştuk.

İnşaatın durdurulup durdurulmadığını görmek için alana geldik ve ancak ne yazık ki yıkımın son hızla devam ettiğine tanık olduk. Yüreğimiz bir kez daha sızladı.

Şu anda Assos antik limanında müthiş bir doğa ve tarih katliamı var. İş makinaları son sürat çalışıyor. İğne ile kuyu kazar gibi çalışılması gereken, ülkemiz ve dünya için çok kıymetli olan bir antik kentte kepçelerle, kırıcılarla hafriyat ve teraslama yapılıyor ve geniş alanlar açılıyor. Acaba bu kırıcılar ve kepçeler çalışırken neler yok oluyor? Çalışma alanın hemen yakınlarında antik yollar, binalar, yapılar var. Bu durumu aklımız ve vicdanımız almıyor. Tel örgünün dışında ve alandan çıkarken yapılan bir ihbar üzerine kolluk tarafından durdurulduk. Kimliklerimiz istenildi ve ifademiz alındı. “Afet bölgesine izinsiz bir kez daha girmememiz” konusunda bir uyarı içeren bir tutanak imzalattırıldı. Tutanağın bir kopyasını istememize rağmen alamadık, fotoğrafını çekmemize de izin erilmedi.

Ayvacık Kaymakamlığı’nı, Çanakkale Valiliği’ni, Çanakkale Kültür Varlıkları ve Tabiat Varlıkları Kurulları yetkililerini, müze müdürlüğünü, Kazı başkanlığını, Cumhuriyet Savcılığını, yöremizin vekillerini ve kamuoyunu bu katliamı bir an önce durdurmaya çağırıyoruz.

Suç duyurusu başvurumuzun çok acilen işleme konulmasını istiyoruz.

#AssosumaDokunma

#KatliamıDurdur

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği