Associated Press: ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesinde

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının enerji ve gıda krizine yol açması ve enflasyonu tetiklemesi karşısında ABD Merkez Bankası'nın (FED) Çarşamba günü faiz artırımına gitmesi bekleniyor.

ABD merkezli haber ajansı Associated Press'te yer alan bir analizde söz konusu mesele "Enflasyon 40 yılın zirvesinde. Hisse senedi fiyatları düşüyor. Ekonomi yılın ilk üç ayında küçüldü. ABD, sonuncusundan çıktıktan sadece iki yıl sonra başka bir resesyona girme riskiyle mi karşı karşıya?" sorusu sorularak tartışıldı.

FED'in faiz artırımının resesyon riski üzerindeki etkisinin incelendiği analizde "Geçen ay, tüketici fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 8,6 arttı, bu da 1981'den beri en büyük yıllık sıçrama. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları küresel gıda ve enerji fiyatlarını artırdı. Çin'de COVID-19 üzerindeki aşırı kilitlenmeler arz sıkıntılarını kötüleştirdi" ifadeleri yer alırken, FED Başkanı Jerome Powell'in faiz oranlarında bir artırıma gittiği takdirde yılın ikinci yarısında bir resesyonun tetiklenebileceğine dikkat çekildi.

FED'in gösterge faiz oranını bir yüzde puanının dörtte üçü kadar yükseltmeye hazırlandığı iddiasına yer verilen analizde, bunun 1994'ten bu yana yapılan en büyük faiz artırımı olacağının altı çizilerek, olası sonuçlar şu şekilde sıralandı: