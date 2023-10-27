AssisTT, çalışanlarının servislerini kaldırdı: Emekçiler işe otostopla gidiyor

AssisTT çağrı merkezi çalışanlarına, bir bildirimle bugüne kadar sağlanan servislerin kaldırıldığını iletti. Özellikle Van’da, organize sanayi içinde bulunan şirkete işçilerin ulaşımı çok zorlaştı. Otoyoldan şirkete uzun bir mesafenin olması ve toplu ulaşımın düzgün çalışmaması sebebiyle işçiler otostop çekerek işyerine ulaşmaya çalışıyor.

Sağlık Bakanlığı ile ortak MHRS projesinde çalışan işçilere dün toplu ulaşımın düzgün ve her gün çalışacağı bilgisi iletilse de, işçiler bugüne kadar kendilerine tanınmış olan servis hakkını geri istiyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı temsilcileriyle bir araya gelen işçilerden, Van MHRS projesinde çalışan bir işçi durumu şöyle anlattı: “24.10.2023 tarihi itibariyle ring aracımız kaldırıldı. Şirkete ulaşmak için otostop çekiyoruz. Belediye aracı hizmet sayısı yeterli değil ve vardiya saatlerimizle uyuşmuyor. Şimdiye kadar kullandığımız hakkımızı bir anda kaldırdılar. Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ortak bir arkadaşımız aracılığıyla ulaştık. Ring aracımızı geri almak için PE ile mücadele edeceğiz.”

PE Çağrı Merkezi Çalışanları Dayanışma Ağı ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Gün geçmiyor ki bir çağrı merkezinde daha bir haksızlık yaşanmasın. AssisTT çağrı merkezi, çalışanlarına uzun yıllardır sağladıkları servis imkanını artık sağlamayacaklarını bildirdi. Servis, işçilerin kazanılmış hakkı iken ne hakla bu kadar kolay kaldırabiliyor? Her gün saatlerce telefon başında mobbing ve baskı altında çalışan çağrı merkezi işçilerinin bir servisi mi kaldı elinden alacağınız?

Kabul etmiyoruz!

Daha önce Webhelp, CMC gibi çağrı merkezlerinde mücadele ettik ve kazandık. AssisTT’ten de hakkımız olan servisi geri alacağız ve çalışma koşullarını düzeltmek için mücadeleye devam edeceğiz. AssisTT çalışanı arkadaşlarımıza çağrımızdır: Gelin servis ve düzgün çalışma hakkımız için bir araya gelelim.”