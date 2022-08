Aslıhan Sinem Çiçek'in şüpheli ölümü: Ölmeden önce darp edilmiş

İzmir Bayraklı'da 26 Temmuz günü saat 14.00’te Bornova'daki iş görüşmesine gitmek için evden çıkan ancak eve geri dönmeyen Aslıhan Sinem Çiçek’e ulaşmayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, Çiçek'in Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu tespit etti. Böbreklerinin iflas ettiği belirtilen 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek, 27 Temmuz'da hastanede yaşamını yitirdi.

Çiçek'in şüpheli ölümüyle ilgili Burak Kaya gözaltına alındı. Çiçek'in cep telefonu üzerinden çıkan Kaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "gasp" suçundan tutuklandı.

Darp edilmiş

DHA'nın haberine göre, Çiçek'in ölümüne ilişkin muayene tutanağında şu tespitlere yer verildi:

"Dış beden muayenesinde normal yapıda kadın cesedinde ölü katılığının oluştuğu görüldü. Ölü morluğunun sırtta basıya uğramayan yerlerde geliştiği izlendi. Üst eksremitelerde (kollar) psikopatik nedbe (eski yara izi) izleri ve eski vasıfta nedbe izleri olduğu görüldü. Her iki üst eksremitede (kollar) abrazyonlar (aşınım), her iki alt ekstrankede (bacak) ekimotik (cilt altında görülen bir kanama) görünümlü alanlar, solda daha yoğun yaygın olmak üzere her iki femoral bölgede (kalçadan baldıra olan kısım) şişlik ve mor renk değişikliği olduğu izlendi. Alt dudak mukozasında lezyon olduğu izlendi. Sol elde dorsalin de ve beşinci parmakta üzeri sütüre cilt yaraları olduğu izlendi."

Ön otopsi raporunda ölümü şüpheli bulunan Aslıhan Sinem Çiçek'in kesin ölüm nedeni ise detaylı otopsi raporuyla ortaya çıkacak.