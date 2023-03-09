Aslı Baykal'dan yeni paylaşım: 'İyi ki Erdoğan var'

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlenmesine ilişkin sosyal medya hesabından yorum yapan Aslı Baykal "İyi ki Erdoğan var da demokrasimizi yaşatabileceğiz" ifadesini kullandı.

Geçen ay hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlunun çoklu ittifak bloku türlü vaatlerle, kendinden başka aday çıkmasını önlemeye çalışıyor. İyi ki Erdoğan var da demokrasimizi yaşatabileceğiz. O da olmasa oluşan acaip blok tüm sesleri susturacak ve seçime tek aday girmesine izin verecek."