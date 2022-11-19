Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na sert mesaj

CHP'den istifa eden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, 31 Ekim'de yaptığı sosyal medya paylaşımıyla CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı.

Aslı Baykal'ın "AKP'ye katılacak" iddiaları ortaya atılmış, Baykal "Hiçbir yere katıldığım yok" yanıtını vermişti.

Aslı Baykal bu kez de sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı.

Baykal'ın paylaşımı şöyle:

"Özgürlükçü olmak için gayrı milli olmak zorunluluğu yoktur. Elbette özgürlükçü ve demokratım ve elbette milliyim. Benim çizdiğim siyasal model budur. Özgürlüğü ve demokrasiyi Türk milleti için istiyorum. Bu da Türk milleti ile beraber inşa edilir. Amerikan hamburgercisinde veya Londra tefecisinde değil."