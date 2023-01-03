Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu-Deniz Baykal görüşmesi yorumu

CHP'den istifa eden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, babası Deniz Baykal ve Levent Gök'ün fotoğrafına ilişkin olarak, "Bu bir nezaket konuşmasıydı, fazla ilgilenmedim" değerlendirmesini yaptı.

Aslı Baykal, Sabah yazarı Mahmut Övür'e konuştu. Övür'ün yazısındaki bölüm şu şekilde:

"Fotoğraf sonrası konuştuğum Aslı Baykal'ın şu sözleri de bunu kanıtlıyordu: 'Bu bir nezaket konuşmasıydı, fazla ilgilenmedim.' O ilgilenmedi ama ilgilenen biri vardı. O da Baykal'ın oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal'dı. İşin sırrı da onun geçen yılın kasım ayında yaptığı konuşmada saklıydı.

O konuşmada oğul Baykal, CHP'ye kız kardeşi Aslı Baykal'dan farklı bakıyordu: 'Babam ile konuştum. Aslı'nın CHP üyeliğinden istifasını kendisi ile konuşmadığını, hatta istifa ettikten sonra haber verdiğini söyledi. Aslı'nın istifası, Deniz Baykal ve ailesini bağlayıcı bir görüşün sonucu alınmış bir karar değildir. Babam, kendisi CHP'den istifa etmeyi asla düşünmüyor, herkese de sakın istifa etmeyin diye telkinde bulunuyor.'

Ataç Baykal'ın şu sözleri daha da açıklayıcıydı: 'Devlet memuru olmasaydım ben bugün CHP'ye üye olurdum.' Gördüğünüz gibi Baykal-Kılıçdaroğlu fotoğrafının arkasında oğul Baykal vardı. Dahası annesi Olcay Baykal da onunla birlikteydi. Böylece Kılıçdaroğlu bu hamlesiyle CHP'den tasfiye ettiği Baykalcılara, Baykal soyadıyla sert eleştiriler yönelten ve izlediği siyaseti "gayri milli" ilan eden Aslı Baykal'a karşı bizzat Baykal'ı yanına alarak cevap veriyordu.

Bunun Baykal ailesi için bir karşılığı olacaksa o da kızını değil oğlunu Baykal'ın yerine aday yapması daha büyük ihtimal."