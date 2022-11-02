Aslı Baykal'dan CHP'den istifasına ilişkin açıklama

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP'den istifasına ilişkin açıklama yaptı.
Aslı Baykal'la görüşen gazeteci Nevşin Mengü, Baykal'ın "Tek cümle söyleyeceğim. Parti artık benim görüşlerimi temsil etmiyor. Partide artık yerimin olmadığını görüyorum" dediğini aktardı.
Mengü, Baykal'ın, "kimseyle kişisel husumetinin olmadığını" ifade ettiğini belirtti.
Aslı Baykal ayrıca Deniz Baykal'ın da partiden istifa edeceği söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Aslı Baykal'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “başörtüsü” çıkışı nedeniyle istifa ettiğini öne sürmüştü.