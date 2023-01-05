Aslı Baykal ‘AKP sessizliğini’ sonunda bozdu, açık kapı bıraktı…

CHP’den istifa eden Aslı Baykal, Odatv’nin sorularını yanıtladı.

Aslı Baykal'ın eşi Halil Ataman'ın kara para aklama soruşturmasında tutuklanan ve en son ABD'ye iade edilen Sezgin Baran Korkmaz'la olan ilişkisi gündeme gelmişti.

10 yıldır bekar olduğunu ifade eden Aslı Baykal "Ben 10 yıldır bekarım. Eşi denmesinin bir anlamı yok. Eski eşim aranıyorsa ben ne yapabilirim. Hiçbir ilişkim de yok. Eski eşimin bir takım şeyleri olur olmaz. Bilgim yok” dedi.

Baykal, ‘Milletvekili olma isteğiniz var mı’ sorusunu ise şöyle cevap verdi:

“Her şey olabilir. Ben Twitter'da bazı durumları yazıyorum. Yorum bile yapmıyorum. Olanları toparlayıp ortaya koyuyorum. Buna bakarak da gerçekler bu kadar mı acıtıyor.

Bana desinler ki yazdığın şu yanlış. ‘CHP, Atatürk'ün yolundan son hızla ilerliyor, devrimlere sahip çıkıyor’ desinler.

Bunların hiçbiri konuşulmuyor.

Ayrıca niye AK Parti, Zafer Partisi'ne gireceğim belki. Olasılık da çok, niye onu düşünüyorlar.”