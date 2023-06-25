'Asla affetmeyeceğim' demişti: Akşener'i kızdıran iddiaların ne olduğu ortaya çıktı

İYİP'in Olağan Kurultayında bir kez daha Genel Başkan seçilen ve burada yaptığı konuşmada parti içindeki muhalefete sert sözlerle yüklenen Meral Akşener'in “kendisine yönelik iftira atan kişilere” yönelik söylediği sözlerin altında, "milletvekili aday sıralarının satıldığı iddiasının yer aldığı" öğrenildi.

Akşener, dünkü konuşmasında “kendisine yönelik iftira atan kişilere” sert tepki gösterirken, bunları asla affetmeyeceğini söylemişti.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre; Akşener’in yeni GİK listesinde yer alan bir parti kurmayı, “Genel başkan sadece emekli bir milletvekili. Açıklanamayan bir malvarlığı ya da birdenbire ortaya çıkan zenginliği yok. Bugüne kadar birçok şeyle suçlandı ama içlerinde hiç para iddiası olmamıştı. Özellikle milletvekili aday sıralarının satıldığı iddiaları çok üzdü, sinirlendirdi. Gerçekle bağdaşmayan bu iddialara öfke duyması çok normal. Kendi iç meselemizle ilgili, kamuoyu önünde bu kadar sert tonda bir konuşma beklemiyordum ama bunu konuşmak gerekiyordu” değerlendirmesinde bulundu.