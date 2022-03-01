Litvanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya askeri yardım gönderdiğini ve bunun Ukrayna'ya ulaştığını duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında "Litvanya, sevgili dostumuz Ukrayna'ya destek vermeye devam edecek" denildi.
Çağdaş Gökbel
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Askeri yardımın Ukrayna'ya ulaştığını duyurdular
Litvanya, Ukrayna'ya gönderdiği askeri yardımın ülkeye ulaştığını duyurdu.
Haber Merkezi
Litvanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya askeri yardım gönderdiğini ve bunun Ukrayna'ya ulaştığını duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında "Litvanya, sevgili dostumuz Ukrayna'ya destek vermeye devam edecek" denildi.