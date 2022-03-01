Askeri yardımın Ukrayna'ya ulaştığını duyurdular

Litvanya, Ukrayna'ya gönderdiği askeri yardımın ülkeye ulaştığını duyurdu.

Haber Merkezi

Litvanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya askeri yardım gönderdiğini ve bunun Ukrayna'ya ulaştığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında "Litvanya, sevgili dostumuz Ukrayna'ya destek vermeye devam edecek" denildi.

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