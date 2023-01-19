Askeri üste çıkan yangında 15 Ermenistan askeri yaşamını yitirdi

Ermenistan'ın doğusundaki Gegharkunik eyaletine bağlı Azat köyündeki bir askeri kışlada yangın çıktı. Yetkililer, yangında 15 askerin yaşamını yitirdiğini, yedi askerin yaralandığını ve üçünün durumunun ağır olduğunu söyledi.

Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan, Kabine toplantısında yaptığı açıklamada, yangının askerlerin sobayı yakmak için benzin kullanması nedeniyle çıktığını söyledi.

General görevden alındı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yangının meydana geldiği birliğin de içinde bulunduğu bölgedeki bir grup kuvvetin komutanı General Vagram Grigoryan ve diğer birkaç subayı görevden alma kararını duyurdu.

Savcılık yangınla ilgili soruşturma açtı.