Askeri tabiplerin yargılandığı 'FETÖ' davasında 9 beraat

Sahte sağlık raporu düzenleyerek 33 Kuleli Askeri Lisesi öğrencisinin harp okullarına geçişine engel oldukları ve "FETÖ silahlı terör örgütü üyesi" oldukları iddia edilen 13 tutuksuz sanığın yargılandığı davanın karar duruşması bugün yapıldı. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya bazı sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanıklardan Kadir Çolakoğlu, hiçbir askeri öğrencinin okuldan uzaklaştırılmasına neden olan rapor yazmadığını söyledi. Çolakoğlu, “Vermiş olduğum tanıların hiçbiri, kimsenin öğrencilik yapmasına engel değildi. Beraatımı isterim” dedi.

Duruşmada konuşan sanık Hüseyin Günay, yazdığı mesleki raporlar nedeniyle tutuklandığını ve hakkında şüphe uyandıracak bir delil olmadığını söyledi. Günay, “Bir yerde saklanmadım. Yönetmeliğin dışına çıkmadım, muayenelerimi bilimin ışığında yaptım. Beraatımı talep ediyorum” dedi.

Sanık Mustafa Güneş de "FETÖ silahlı terör örgütü"yle bir bağlantısının olmadığını söyledi. Sanık Ramazan Akyıldız da kendisi hakkında yöneltilen suçlarla ilgili “çok absürtler” ifadesini kullandı. Sanık Berat Altun ve Suat Demirtuğ da beraatlarını talep etti.

9 beraat kararı

Mahkeme, firari "FETÖ elebaşı" Fetullah Gülen hakkındaki dosyanın ayrılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Özbek, Altan Kaçan, Battal Altun, Kadir Çolakoğlu, Mehmet Sadun Yücel, Mustafa Güneş, Öner Tatar, Suat Demirtuğ ve Yavuz Öztürkler'in yargılandıkları tüm suçlardan ayrı ayrı beraatlarına hükmetti.

3 sanığa hapis cezası

Heyet, sanıklar Ramazan Akyıldız ve Hüseyin Günay’ın “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün; sanık Zafer Işılak’ın da aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü" üyesi oldukları iddia edilen 12 askeri doktorun, sahte sağlık kurulu raporları düzenleyerek Kuleli Askeri Lisesi’nde eğitim gören 33 öğrencinin harp okullarına geçişine engel oldukları kaydedilmişti. İddianamede, örgüt üyesi sağlık kurulu ve müdavi hekimlerin tanzim ettikleri sahte sağlık kurulu raporlarıyla mağdurların okulla ilişiklerinin kesilerek eğitim ve öğretim haklarının ellerinden alındığı belirtilmişti.

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün firari elebaşı" Fetullah Gülen’in "bir" numaralı şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", "kamu görevlisini resmi belgede sahteciliğe azmettirme" ve "eğitim ve öğrenime engel olmaya azmettirme" suçlarından 286 yıldan 306 yıla kadar, 12 askeri doktorun ise "örgüt üyesi olmak", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "eğitim ve öğrenime engel olmak" suçlarından 279 yıldan 299 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. (ANKA)

