'Askeri harekat için Şam'dan onay-icazet alındı'

Suriye ve Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekâtının bölgeye yönelik uluslararası dengeleri nasıl etkileyeceği tartışılırken, öncesinde ABD ve Rusya ile temaslar yapıldığı bilgisi gündeme geldi.

BirGün gazetesi yazarı İbrahim Varlı, operasyon için Suriye yönetiminden de icazet alındığını yazdı. Şam'ın da eş zamanlı olarak cihatçılara yönelik operasyon düzenlediğini belirten Varlı, Şam'a yakın kaynaklardan aldığı şu bilgileri aktardı:

'Şam’dan onay-icazet alındı'

"Operasyon sadece ABD ve Rusya ile senkronize şekilde yapılmadı, benzer şekilde Suriye devletinden de onay alındı. Askeri harekâta dair konuştuğum Şam yönetimine yakın kaynakların aktardığına göre; Ankara Şam ile de operasyona dair bir koordinasyon içerisinde. İstihbarat örgütleri arasında uzun süredir görüşmeler vardı, operasyon da bu görüşmelerde ele alındı. Şam’ın operasyona zımni bir onayı var. Türkiye’nin harekâtına karşılık Suriye ordusu da İdlib’te aynı zaman diliminde cihatçılardan ona yakın bölgeyi geri aldı. Aynı kaynaklara göre Washington ve Moskova’dan izin alınmadığı taktirde 160 kilometre derinliğindeki bir operasyonun düzenlenmesinin mümkünatı yok. Bahreyn’deki güvenlik konferansında konuşan Beyaz Saray’ın Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk’un Washington’ın Türkiye’den 'Suriye’nin kuzeydoğusundaki zor durumu daha da istikrarsızlaştıracak bir şey yapılmamasının garantisini istediğini' açıklaması 'kontrollü operasyon'un göstergesi."