Askeri araç kaza yaptı: 14 yaralı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı askeri personel aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 14 askeri personel yaralandı.

Kaza, akşam 18.00 civarında Tekirdağ-Malkara yolu Seymenli köprülü kavşağın altında yaşandı.

İddiaya göre, Tekirdağ’da Malkara yönüne seyreden; Duygu A. idaresindeki 34 EY 1258 plakalı otomobil, Seymen sapağına hızlı girerek Malkara yönüne devam ettiği sırada, 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Beşiktepe kışlasından iş çıkışı aldığı askeri personelle kent merkezine doğru yola çıkan Mehmet C. idaresindeki 59 S 0147 plakalı servis aracına sol arka kısmından çarptı.

Devrilen midibüsün içerisindeki askerlerden 14’ü yaralandı. Yaralılar Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri de kaza bölgesinde güvenlik önlemleri aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (ANKA)