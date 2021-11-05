'Asker ve polisin uyuşturucu ticareti yapması Bakanlığınızın bilgisi dahilinde mi gerçekleşiyor?'

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bölge kentlerinde yaşanan uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığıyla ilgili soru önergesi sundu.

Madde bağımlılığının Türkiye'de ciddi bir sorun haline geldiğini ifade eden Dağ, uyuşturucunun özellikle bölge kentlerinde bilinçli bir şekilde yaygınlaştırıldığını belirtti. Bağımlılıkla mücadelenin yetersiz olduğunu ve her geçen yıl madde bağımlılığının arttığını söyleyen Dağ "Sorunu çözmeye yetkili olan hükümet, bu anlamda sorunun kendisi haline gelmiştir. Hem çevre ülkelerin uyuşturucu ticaretinde Türkiye’yi transit ülke olarak kullanması; hem de ülkede bulunan mafya, çete ve kimi devlet görevlilerinin birinci elden uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığı yaptığı sıkça gündemdeki yerini korumaktadır" dedi.

Konuşmasına, esrar operasyonunda tutuklanan 4 uzman çavuş haberi ile devam eden Dağ, bu bağlamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bölge kentlerinde yaşanan uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığıyla ilgili soru önergesi sundu. Dağ'ın sunmuş olduğu sorular şöyle: