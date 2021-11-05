'Asker ve polisin uyuşturucu ticareti yapması Bakanlığınızın bilgisi dahilinde mi gerçekleşiyor?'

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bölge kentlerinde yaşanan uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığıyla ilgili soru önergesi sundu.
Madde bağımlılığının Türkiye'de ciddi bir sorun haline geldiğini ifade eden Dağ, uyuşturucunun özellikle bölge kentlerinde bilinçli bir şekilde yaygınlaştırıldığını belirtti. Bağımlılıkla mücadelenin yetersiz olduğunu ve her geçen yıl madde bağımlılığının arttığını söyleyen Dağ "Sorunu çözmeye yetkili olan hükümet, bu anlamda sorunun kendisi haline gelmiştir. Hem çevre ülkelerin uyuşturucu ticaretinde Türkiye’yi transit ülke olarak kullanması; hem de ülkede bulunan mafya, çete ve kimi devlet görevlilerinin birinci elden uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığı yaptığı sıkça gündemdeki yerini korumaktadır" dedi.
Konuşmasına, esrar operasyonunda tutuklanan 4 uzman çavuş haberi ile devam eden Dağ, bu bağlamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bölge kentlerinde yaşanan uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığıyla ilgili soru önergesi sundu. Dağ'ın sunmuş olduğu sorular şöyle:
- Bakanlığınız, olaya ilişkin Diyarbakır Lice İlçe Jandarma Komutanlığı’nda soruşturma yürütmüş müdür?
- Bakanlığınız artan uyuşturucu ticareti, kaçakçılığı ve bağımlılığa karşı ne tür politikaları aktif bir şekilde yürütmektedir?
- Bölge kentlerinde başta asker ve polis olmak üzere, devlet görevlilerinin uyuşturucu ticareti veya kaçakçılığı yapması Bakanlığınızın bilgisi dahilinde mi gerçekleşmektedir?
- Son beş yılda Türk Silahlı Kuvvetleri’ne mensup olan kaç asker uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığı sebebiyle gözaltına alınmıştır?
- Son beş yılda ülkemizde uyuşturucu kullanımı nedeniyle gerçekleşen ölüm sayısı kaçtır? Bunların illere ve yıllara göre dağılımı nasıldır?
- Yurt dışında çeşitli ülkelerdeki operasyonlarda yakalanan ve varış rotası Türkiye olarak açıklanan uyuşturucu operasyonlarının Türkiye ayağına dönük son beş yılda kaç operasyon gerçekleşmiştir? Bunlarla ilgili kaç kişi yakalanmıştır?