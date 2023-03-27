Aşk, Ateş ve Anarşi Günleri izleyiciyle buluşuyor: Türk Sinemateki ve Onat Kutlar

Bu yıl 7-18 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 42. İstanbul Film Festivali’nde ilk kez izleyiciyle buluşacak olan Aşk, Ateş ve Anarşi Günleri, Sinematek’in Türkiye’deki etkisinin ve gelişiminin izini sürerken Onat Kutlar’ın yaşam öyküsünü de beyaz perdeye taşıyor.

Onat Kutlar tarafından 1965 yılında kurulan Türk Sinematek Derneği, 12 Eylül darbesine kadar faaliyetlerini sürdürdü. 12 Eylül Darbesi’yle kapatılan dernek, “ticari" sinemalarda gösterilmesi dönem açısından mümkün olmayan sayısız filmin tanıtılmasına ve gösterilmesine katkı sağladı. Bünyesindeki kütüphanesiyle ve düzenlediği paneller, konferanslar ve sergilerle de sinemaseverler için bir okul görevi gördü.

Filmin tanıtım yazısı şöyle:

“1961 yılında genç yazar Onat Kutlar felsefe okumak için Paris’e gider. Fransız Sinemateki’ne gittikten sonra sinemaya olan tutkusunu keşfeder ve İstanbul’da da bir sinematek kurmaya karar verir. Türk Sinematek Derneği birkaç yıl sonra, 1965’te Onat Kutlar ve bir grup aydın tarafından kurulur. Sinematek beklenenin üzerinde, müthiş bir ilgi görür ve dünyanın dört bir yanından sanat filmleri burada ilk kez gösterilir. Sinematek sadece film göstermekle kalmaz, aynı zamanda entelektüel bir film kültürünün ortaya çıktığı ve yeni nesil sinemacıların, eleştirmenlerin, sinefillerin yetiştiği bir yer haline gelir. Çok geçmeden Sinematek kendini Yeşilçam çevresiyle beklenmedik bir çatışmanın ortasında bulur.”

Önder Esmer’in senaristliğini ve yönetmenliğini, Matthias Kyska’nın yapımcılığını üstlendiği belgesel, özel gösterimle 7 Nisan Cuma Fransız Kültür Merkezi’nde ve 9 Nisan Pazar Sinematek/Sinema Evi’nde 42. İstanbul Film Festivali kapsamında seyirciyle buluşacak.

Yönetmen & Senarist: Önder Esmer

Görüntü Yönetmeni: Serdar Aydın

Yaratıcı Yönetmen & Kurgu: Tuvana Simin Günay

Özgün Müzik: Alper Maral

Oyuncular: Mete Akalın, Cevat Çapan, Atilla Dorsay, Burçak Evren, Mustafa Göçmen, Filiz Kutlar, Mazlum Kutlar, Onat Kutlar, Seza Kutlar Aksoy, Ali Özgentürk, Nijat Özön, Adnan Özyalçıner, Ömer Pekmez, Vecdi Sayar, Aydın Sayman, Giovanni Scognamillo, Ahmet Soner, Jak Şalom, Hülya Uçansu, Rekin Teksoy

Yapımcı: Matthias Kyska

Dünya Hakları: Matthias Kyska