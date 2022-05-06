Asiye Atalay'ın katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı

19 yaşındaki Asiye Atalay, İstanbul Esenler'de Ümit Karakoyun tarafından sokak ortasında başından silahla vurularak öldürülmüştü. Atalay cinayetine ilişkin görüntülere Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yayın yasağı getirilmişti.

DHA'Nın haberine göre, Arnavutköy’de saklandığı adreste gözaltına alınan ve sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülen Ümit Karakoyun, "Beni aldattığını düşünüyordum" iddiasında bulundu.

Karakoyun'un "uyuşturucu madde ticareti", "kasten yaralama", "gasp" ve "hırsızlık" suçlarının da arasında bulunduğu toplam 16 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

'Şikayetçi oldum'

Anne Rahşan Atalay, "İlkokuldan beri bırakmadı peşini. Çok konuştum, yalvardım, şikayetçi de oldum. İki yıl içerde yattıktan sonra psikoloji bozukluğundan dışarı çıkardılar" dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ümit Karakoyun adliyeye sevk edildi.