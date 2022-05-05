Asiye Atalay cinayetinin görüntülerine yayın yasağı

İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ın sokak ortasında Ümit Karakoyun tarafından öldürülmesine ilişkin görüntülere yayın yasağı getirildi.

Haber Merkezi

İstanbul Esenler'de Ümit Karakoyun tarafından sokak ortasında başından silahla vurularak öldürülen 19 yaşındaki Asiye Atalay cinayetine ilişkin görüntülere Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yayın yasağı getirildi.

Soruşturma savcısı olaya ilişkin haber, röportaj, görüntü vb. yayınların yapılmamasının yasaklanmasını talep etti. Bakırköy 1.Sulh Ceza Hakimliği ise olaya ilişkin yazılı ve görsel basın, sosyal medya ve internet ortamında faaliyet gösteren medyada müteveffanın öldürülme anı görüntülerine ilişkin olmak üzere yayın yasağı getirilmesine karar verdi. 

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