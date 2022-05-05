19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ın katil zanlısı yakalandı

İstanbul Esenler'de sokak ortasında başından silahla vurularak öldürülen 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay’ın katil zanlısı Ümit K. yakalandı. Ümit K.’nın saklandığı adreste yapılan aramada olayda kullanıldığı iddia edilen silah da ele geçirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Asiye Nur Atalay bir süredir saplantılı bir kişi tarafından rahatsız ediliyordu. O kişi, dün Asiye Nur Atalay'ın yolunu kesti ve aralarında tartışma yaşandı. Silahını çeken saldırgan, Asiye Nur Atalay'ı silahla başından vurarak öldürdü. Emniyet güçlerinin yaptığı inceleme sonucu saldırganın 25 yaşındaki Ümit K. olduğu belirlendi.

Öldürülen Asiye Nur Atalay’ın yanında bulunan arkadaşı E.Y.’nin ifadesi alındı. E.Y olay günü yaşadıklarını, “Asiye ile yolda yürüyorduk. Bu sırada Ümit K. geldi. Elinde silah vardı. Asiye ile konuşmak istedi. Onlar yolda yürümeye başladı. Elindeki silahı Asiye’nin çantasına koydu. Ben ayrıldım eve gittim. Daha sonra olayı duydum. Olay esnasında orada değildim” şeklinde aktardığı öğrenildi.

Saldırganın 16 ayrı suç kaydı var

Polis yaptığı araştırma sonunda Ümit K.'nın Arnavutköy'de saklandığı evi tespit etti. Yapılan operasyonla yakalanan Ümit K.'nın hırsızlık, yağma, uyuşturucu ticareti ve kasten yaralama suçlarından 16 kaydı olduğu öğrenildi.

Atalay'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alındı

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Atalay’ın cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Atalay için ikindi vakti Esenler Cabir Bin Abdullah Camii’nde cenaze töreni düzenlenecek.