Asit kuyusuna düşen patron ve onu kurtarmaya çalışan işçi yaşamını yitirdi

Eskişehir'de Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada, fabrikanın sahiplerinden Bayram Kurtuluş, iş yerine ait ek inşaat alanındaki çalışmaları kontrol ettiği sırada kapağı açık olan asit kuyusuna düştü.

DHA'nın haberine göre durumu fark eden işçilerden Erkan Karahüyüklü de 60 yaşındaki Kurtuluş'u kurtarmak için kuyuya girdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin yardımıyla kuyudan çıkarılan 2 kişi ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, Bayram Kurtuluş ve Erkan Karahüyüklü doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kurtarma çalışmaları sırasında kuyudaki kokudan etkilenen 8 işçi ise götürüldükleri Şehir Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.