Asistan hekimler özlük haklarında iyileştirme talep ediyor

Asistan hekimler özlük haklarında iyileştirme talebiyle yarın açıklama yapacak.

Haber Merkezi

Asistan hekimler yarın tüm Türkiye genelinde bir araya gelerek, özlük haklarında iyileştirme talebiyle basın açıklaması gerçekleştirecekler.

Asistan hekimler 1 Eylül Perşembe günü saat 13.00'de öğle arası sırasında açıklama yapacak. Açıklama yapılacak hastaneler şöyle:

  • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
  • Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
  • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 
  • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
  • Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi 
  • Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 
  • Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 
  • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 
  • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
  • Necmettin Erbakan üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 
  • Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 
  • Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 
  • Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi

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