Asistan hekimler özlük haklarında iyileştirme talep ediyor

Asistan hekimler yarın tüm Türkiye genelinde bir araya gelerek, özlük haklarında iyileştirme talebiyle basın açıklaması gerçekleştirecekler.
Asistan hekimler 1 Eylül Perşembe günü saat 13.00'de öğle arası sırasında açıklama yapacak. Açıklama yapılacak hastaneler şöyle:
- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
- Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
- Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
- Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
- Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
- Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
- Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
- Necmettin Erbakan üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
- Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi
- Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
- Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi