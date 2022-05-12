Hacettepe’de asistan hekimlerden nöbet ücreti eylemi

Asistan hekimlerin ücretlerinin önemli bir bölümünü oluşturan nöbet ücretleri Hacettepe Tıp Fakültesi’nde Ocak ayından bu yana vaktinde ödenmiyor, ödeme zamanında da belirsizlik yaşanıyordu.

Başlangıçta bu gecikmeler birkaç gün iken son zamanlarda ayları buluyordu.

Hastane başhekimliği önünde bir araya gelen asistan hekimler alkışlarla durumu protesto ettiler.

Asistan hekimler adına yapılan açıklamada yaşanan gecikmelerden kaygılanıldığı, harcanılan emeğin değer görmediğini üzülerek fark ettiklerini belirterek ödemelerin neden yapılamadığı ve ne zaman yapılacağı konusunda somut ve tatmin edici bir yanıt talep ettiler. Yapılan açıklama ‘bu daha başlangıç mücadeleye devam’ slogan ile sona erdi.

Eylemde okunan basın metni şu şekilde:

"Uzun süredir yaşadığımız bir problemi dile getirmek için toplandık. Bu problem; biz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görev yapmakta olan asistan hekimlerin, nöbet paralarının zamanında ödenmemesidir. Bildiğiniz üzere bir asistan hekimin gelirinin yaklaşık üçte biri nöbet ücretlerinden oluşmaktadır. Hatta yabancı uyruklu asistan arkadaşlarımızda nöbet ücretleri toplam aylık gelirin yarısından fazlasını oluşturmaktadır.

Zorlu şartlar altında saatlerce çalışarak hak ettiğimiz bu ücretlerin Ocak ayından beri vaktinde ödenmemesi ve ne zaman ödeneceğinin belirsiz olması durumu bizleri yıpratmıştır. Bu ücretlerin yasal olarak belirtilmiş bir son tarihi bulunmasına rağmen, uzun süredir gecikmelerle ödenmesi söz konudur. Bu gecikmeler başlarda birkaç gün iken, bu günlerde ayları bulmuştur. Bu durumun normalleşmesi ve ilerleyen günlerde artma ihtimali bizleri kaygılandırmaktadır.

Hastane iş yükünün önemli bir kısmını üstlenen asistan hekimler olarak harcadığımız emeğin değer görmediğini üzülerek fark etmekteyiz.

Bu konuya ilişkin olarak sözel bilgi taleplerimiz yeterli karşılıklar bulamamıştır. Bu ödemelerin neden yapılamadığı ve ne zaman yapılacağı konusunda somut ve tatmin edici bir yanıt talep ediyoruz.

Bu günden itibaren tüm yasal haklarımızı arayacağımızı, harcadığımız emeklerimizin boşa gitmemesi adına elimizden gelen tüm çabayı göstereceğimizi ilan ediyoruz."