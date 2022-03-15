Asistan hekimler: Artık söz duymak istemiyoruz, icraat görmek istiyoruz

Sağlık emekçilerinin dün başlattıkları grev bugün de devam ediyor.

İstanbul'daki Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de asistan hekimlerin yaşadığı zorluklar adına doktor Berkay Ünlü bir konuşma yaptı.

Ünlü açıklamasında "Bizler bu ülkede aydınlanmacılığın, kamuculuğun, bağımsızlığın, sermayeye karşı mücadelenin, eşit adil bir dünya kurabilmenin mümkün olduğuna inanan genç hekimlerin. Özellikle pandemiyle başlayan asistan hekimlerin sömürüsündeki artışa artık yeter diyoruz. Artık söz duymak istemiyoruz, icraat görmek istiyoruz" dedi.

'Biz bu ülkeden hiçbir yere gitmek istemiyoruz'

Asistan hekimlerin üzerindeki baskıların kalkmasını talep ettiklerini belirten Ünlü, "Biz bu ülkeden hiçbir yere gitmek istemiyoruz. Bugün malesef pek çok arkadaşımız bu ülkeden umudunu yitirmek üzere. Ama biz biliyoruz biz ancak kendimiz mücadele edersek bu dünyayı ve ülkeyi değiştirebiliriz" dedi.

Berkay Ünlü şiddetin her türlüsüne karşı mücadeleye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.