Aşısızlar için yeni dönem: PCR testi zorunluluğu başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda tüm kademelerde eğitimin haftada 5 gün ve yüz yüze olarak yapılacağını açıklamıştı.

Kabine toplantısında alınan kararlar neticesinde yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yüz yüze eğitim döneminde aşı olmayanlara da PCR testi zorunluluğu getirilmişti.

PCR testlerini okul idareleri kayıt altına alacak

Genelgede başta öğretmenler olmak üzere, kantin çalışanları, öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek kişilerin haftada iki kez yaptıracağı PCR testleri okul idareleri tarafından kayıt altında tutulacak.

Konser, sinema, tiyatro da PCR testi zorunluluğu

6 Eylül itibariyle aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişiler konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılırken de negatif PCR testi sunmak zorunda kalacak.

Toplu taşımada PCR testi zorunluluğu

Ayrıca koronavirüs aşısı yaptırmamış kişilerden toplu ulaşım araçlarıyla şehirler arası seyahat yaparken negatif sonuçlu PCR testi istenecek. PCR testi uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçları için zorunlu olacak.

Yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından MEB 81 ilin milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği rehberde okullarda pandemi kurallarına uyulması için bir dizi kararlar almıştı.

Okullarda vaka çıkması üzerinde ne yapılacağıyla ilgiliyse şu not yer alıyor:

Sınıfta tek vaka varsa sınıf kapatılmıyor. Öğretmenler ve o sınıfın öğrencileri maske takıyorsa 14 gün, günde iki kez belirti takibi ile eğitim devam ediyor. İkinci vaka varsa o zaman herkes yakın temaslı sayılıyor ve evde izolasyona alınıyor.

Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınan karar kapsamında hazırlanan rehbere göre; öğretmenlerin, eğitim personelinin, kantin çalışanlarının ve öğrenci servisi personelinin tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerilirken, öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi yaptırarak sonuçların okul ile paylaşılması istendi.

Maskeyi MEB temin edecek

Rehberde yer alan bir başka notta "Tüm okullarda öğrenci, öğretmen ve personelin ihtiyacı olması halinde kullanabilmeleri için yeterli sayıda maske Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilir. Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında maske atık kutularının bulundurulması ve günlük olarak boşaltılmaları sağlanmalıdır. Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risklilik durumları Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu ile izlenir ve okullara gerekli bildirim yapılır" denildi.

10 öğretmenden 3’ü aşısız

Türkiye’de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde toplam 18 milyon 241 bin 881 öğrenci bulunuyor. Öğretmen sayısı ise 1 milyon 117 bin 686.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam aşılı öğretmenlerin oranını yüzde 72,57 olarak açıklamıştı. 15 yaş ve üstü öğrenciler de aşılama programına dahil edildi.

Koca, geçtiğimiz günlerde şunları söylemişti:

“Öğretmenler arasında birinci doz aşı oranı yüzde 84,06. Tüm toplumda birinci doz aşı oranı yüzde 76,12. İkinci doz aşı oranı öğretmenler arasında yüzde 72,57. Tüm toplumda bu oran yüzde 58,23. Okullar açılıyor. Henüz aşı olmamış öğretmenler de yakında bizlere örnek olacaklar. Her zaman olmadılar mı?’’

5 Eylül itibariye toplam vaka sayısı 6.5 milyona ulaşan Türkiye’de vefat sayısı ise 57 bini buldu. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 8.922.484 kişi üç doz aşı yaptırmış durumda iken 1.doz aşı %79,83 oranında seyir gösteriyor.

İşçilerden de PCR testi istenebilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'Nın genelgesine göre bugünden itibaren işyerlerinde aşı olmamış işçilerden haftada bir kez PCR testi istenebilecek. Genelgede şu ifadelere yer verildi:

"COVID-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır."