Aşırı sıcaklardan dolayı beyin kanaması geçiren PTT emekçisi son yolculuğuna uğurlandı

24 Temmuz'da çalıştığı esnada aşırı sıcaklar nedeniyle beyin kanaması geçiren ve Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan 42 yaşındaki PTT emekçisi Berran Özen Kırmızıgül, dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

18 günlük beyin ödemi tedavisinin ardından hayatını kaybeden Kırmızıgül'ün cenaze töreni bugün gerçekleştirildi. Kırmızıgül'ün Narlıdere Cemevi'nden kaldırılan cenazesi, Narlıdere Mezarlığı'na defnedildi.

Türkiye Komünist Partisi İzmir İl Örgütü, içinde avukat ve iş güvenliği uzmanının da bulunduğu bir heyet ile Kırmızıgül'ün tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde Kırmızıgül'ün ailesine dayanışma ziyareti gerçekleştirmişti. Cenaze törenine de katılan TKP heyeti, Kırmızıgül'ün ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Cenaze törenine Kırmızıgül'ün iş arkadaşları da katılım gösterdi.