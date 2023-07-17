Aşırı sıcaklar 2 hafta daha sürecek: 19-23 Temmuz’da pik yapacak

Temmuz başından bu yana Türkiye’nin de arasında olduğu birçok Avrupa ülkesinde, aşırı sıcak hava etkisini sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Dünya Meteoroloji Örgütü, 41 santigrat derecenin üzerine çıkan hava sıcaklığının gelecek 2 hafta boyunca Akdeniz bölgesinde, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da birçok yerde ve Türkiye’de etkisinin sürmesinin tahmin edildiği belirtti.

Milliyet'in aktardığı habere göre İtalyan meteorolog Giulio Betti, BBC’ye verdiği demeçte “Sıcaklıklar 19-23 Temmuz tarihleri arasında sadece İtalya’da değil, Yunanistan, Türkiye ve Balkanlar’da da zirveye ulaşacak. Bu bölgelerde yerel sıcaklık rekorları kırılacak” öngörüsünde bulundu.