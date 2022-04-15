Aşırı sağcıların 'Kuran yakma eylemi' yapacağı kentte çatışma: Hasar görmeyen tek polis aracı yok

İsveç'in doğu kıyısındaki Linkoping kentinde aşırı sağcıların 'Kuran yakma' eylemi öncesinde şiddetli çatışmalar çıktığı belirtiliyor.

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İsveç'in doğu kıyısındaki Linkoping kentinde, aşırı sağcıların düzenleyeceği 'Kuran yakma' buluşması öncesinde şiddetli bir ayaklanma çıktığı ifade ediliyor.

Sputnik'in haberine göre, polis araçlarını hedef alan yüzü maskeli protestocular, sokakları ateşe verdi. Olaylar sırasında 3 polis memurunun yaralandığı, eylemlere katılan 2 kişinin de tutuklandığı bildirildi.

Aftonbladet gazetesine konuşan bir görgü tanığı, “Hasar görmemiş bir tek polis arabası görmedim” dedi. Sosyal medyada yayınlanan videolarda, eylemcilerin polis arabalarının camlarını kırarak 'Allahu Ekber' diye bağırdığı görülüyor.

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