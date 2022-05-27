Aşık Veysel’in adını silip İnan’ın adını verdiler... Valilikten doğrulama

Sivas'ta Aşık Veysel Ortaokulu'nun adının Mehmet Akif İnan yapılması tepkilere neden olmuştu.
Sivas Valiliği, Aşık Veysel'in adının bir ortaokuldan kaldırılmasıyla ilgili gelen tepkilere yanıt verdi. Sivas Valiliği yaptığı açıklamada okula Mehmet Akif İnan ismi verildiğini doğrularken, Aşık Veysel Ortaokulu’nun farklı bir isimle Anadolu Lisesi olarak hizmet vermeye devam ettiğini belirtti.
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya "Sivas Valiliği'nin açıklaması soru önergemize yanıt olmuş. Aşık Veysel'in adını silmek için hülle yoluna başvurmuşlar. #Sivas halkının takdirine sunuyorum" diyerek açıklamayı duyurdu.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: