Aşık Veysel’in adını silip İnan’ın adını verdiler... Valilikten doğrulama

Sivas'ta Aşık Veysel Ortaokulu'nun adının Mehmet Akif İnan yapılması tepkilere neden olmuştu.

Sivas Valiliği, Aşık Veysel'in adının bir ortaokuldan kaldırılmasıyla ilgili gelen tepkilere yanıt verdi. Sivas Valiliği yaptığı açıklamada okula Mehmet Akif İnan ismi verildiğini doğrularken, Aşık Veysel Ortaokulu’nun farklı bir isimle Anadolu Lisesi olarak hizmet vermeye devam ettiğini belirtti.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya "Sivas Valiliği'nin açıklaması soru önergemize yanıt olmuş. Aşık Veysel'in adını silmek için hülle yoluna başvurmuşlar. #Sivas halkının takdirine sunuyorum" diyerek açıklamayı duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son günlerde bazı basın yayın kuruluşlarında şehrimiz ve ülkemiz için kıymetli bir değer olan Aşık Veysel'in adının ilimizdeki bir okulumuzdan kaldırıldığı ve farklı niyet gözetilerek aynı okulumuzda isim değişikliği yapıldığına dair olumsuz algı oluşturmaya yönelik haberler yer almıştır.

Söz konusu haberlerde iddia edildiği gibi bahsi geçen okulumuzdan Aşık Veysel'in adının kaldırılarak okula başka bir isim verilmesi söz konusu değildir. Gerçek dışı bir zemine oturtulmaya çalışılan ve yeni gerçekleşmiş gibi sunulan olayla ilgili süreç, 2 yıl kadar önce şu şekilde gelişmiştir: İlimiz Merkez Fatih Mahallesi'nde yeni yapılan 24 derslikli okul, 2020 yılında tamamlanmıştır. Valilik Makamının teklifi, Bakanlık Makamının 22.10.2020 tarihli ve 15309826 sayılı onayı ile bu yeni okula Mehmet Akif İnan Ortaokulu adı verilmiş ve bu okul, 2020-2021 eğitim öğretim yılında açılmıştır.

Aynı dönemde Aşık Veysel Ortaokulu öğrencileri, velilerin de isteğiyle, aynı bölgede bulunan ve yeni yapılan Mehmet Akif İnan Ortaokuluna aktarılmıştır. Dolayısıyla İki okul, iki farklı binalardadır.

Bu aktarım sonrası Aşık Veysel Ortaokulu, Valilik Makamının teklifi ve Bakanlık Makamının 17.02.2021 tarihli ve 20799236 sayılı onayı ile 2021 yılının Şubat ayında kapatılmıştır. Bu işlemlerden sonra boş kalan Aşık Veysel Ortaokulu binasına -bölgede Anadolu Lisesi ihtiyacı bulunduğunda, Fatih Şehit Muhammed Demir Anadolu Lisesi taşınarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Aşık Veysel; sözüyle, ezgisiyle ve yüreğiyle bu toprakların ortak değerlerindendir. Gönlüyle seyrettiği hayatı, kabiliyeti ve Anadolu ferasetiyle sırlayarak dile getirdiği "Uzun ince bir yoldayım..." diye başlayan sesine kulak verirken yaşamı hakikat gözüyle okumamış çok az insan vardır. Aşık Veysel, bilhassa memleketi Sivas için daha da müstesna bir yere sahiptir. Aşık Veysel ismi bir okulumuzda yaşamakta olup bundan sonra da ilimizdeki farklı okullarda yaşatılmaya devam edilecektir.

Bu hususla ilgili iddialar gerçeği yansıtmamakta olup teessürle karşılanmıştır."