Aşık Mahzuni Şerif'in oğlu İYİP'ten istifa etti

Aşık Mahzuni Şerif’in oğlu Emrah Mahzuni, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İYİP üyeliğini sonlandırdığını duyurdu.

Haber Merkezi

İYİP Grup Toplantısı'nda İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in rozet takmasıyla partiye katılan Aşık Mahsuni Şerif'in oğlu Emrah Mahzuni, partiye üye olduktan 3 ay sonra "kimliğine ve dünya görüşüne uygun olmadığı" nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mahzuni, "Sevgili dostlar ülkemizin karanlığa doğru gittiği şu dönemlerde, bir umutla Partinin ve çok hatırlı bir dostun ısrarı üzerine iyi partiye davet edilmiştim, ancak olayların gerçek yüzünü ve kendi kimliğime ve dünya görüşüme uygun olmadığı kanaatiyle 3 ay gibi çok kısa bir zamanda istifa ettim, dostlarımın bilgisine.." dedi.

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