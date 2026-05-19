Aşık Mahzuni Şerif oyununa yasak: Gerekçe '68 kuşağı', yazardan dayanışma çağrısı

Aşık Mahzuni Şerif’i anlatan tiyatro oyunu, Amasya’nın Gümüşhacıköy’ünde yasaklandı. Yasak kararında oyunun “dini ve manevi hassasiyet oluşturabileceği” ve “halk arasında görüş ayrılıkları yaratabileceği” öne sürüldü. Ankara Birlik Tiyatrosu karara karşı dava açtı.

Yasak kararında, oyunda 68 kuşağına yer verilmesinin “halk arasında ikilik oluşturabileceği”, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamlarına değinilmesinin siyasi içerik taşıdığı ifade edildi.

Kararda ayrıca oyunun final bölümünde Sivas ve Maraş katliamlarına yer verilmesinin “dini ve manevi hassasiyet oluşturarak halk arasında görüş ayrılıkları yaratabileceği” savunuldu. Bu gerekçelerle oyunun kamu kurumunda sahnelenmesinin “uygun olmadığı” belirtildi.

Ankara Birlik Tiyatrosu, yasak kararına karşı Amasya Bölge İdare Mahkemesi’nde yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı. Tiyatro ekibi, Gümüşhacıköy’de yaklaşık 350 bilet satıldığını ve seyircilerin mahkeme kararını beklediğini açıkladı.

Oyun yasaklanınca oyunun yönetmeni ve yazarı Gül Göker, turne öncesinde dayanışma çağrısı yaptı.

Göker, oyunun 8 yıl boyunca 600’ün üzerinde gösteriminin yapıldığının altını çizerek turnenin başlayacağı Ankara’daki oyunlar başta olmak üzere tüm oyunlara destek olunması çağrısında bulundu. Sendika.Org’a konuşan Göker şunları söyledi:

“Ankara Birlik Tiyatrosu 55 yaşında. Bu uzun soluklu 55 yıl boyunca gözaltıları, mahkemeler, idare mahkemeleri, nezaretler ve cezaevleriyle karşı karşıya geldik.Aşık Mahzuni Şerif 8 yıldır ABT ile birlikte Anadolu kentlerinde 8 yıl içerisinde 600’ün üzerinde oyun sergilendi ve devam ediyor. Daha gidebileceği birçok kent var.

Yürütmeyi durdurma kararı almak üzere Amasya İdare Mahkemesi’ne başvurduk. Oradan çıkacak olan kararı bekliyoruz. Turne ayın 20’sinde Ankara’da başlayacak. Beş günlük bir turne olacak.

Ankara’da Kızılay’da Yeni Sahne’de saat 20.00’de ilk gösterim yapılacak. Yine aynı salonda ayın 21’inde de tekrarlanacak. 22 Mayıs’ta da Yılmaz Güney Sahnesi’nde sergilenecek.

Sonra Merzifon ve Gümüşacıköy var. Gümüşacıköy’de çok sayıda seyirci umutla İdare Mahkemesi kararını bekliyor. Hepimiz çok heyecanlıyız ve iyi şeyler umut etmek istiyoruz.

Bu süreçte bize destek olan, paylaşan, karşılıklığını ifade eden bütün sanat seven insanlara, seyircilere ve gazetecilere teşekkür ediyoruz. Yasakları birlikte aşacağız.”