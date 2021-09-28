Aşı ve PCR testi sonuçları 'kişisel gizli veri' sayılmayacak

KVKK’dan yapılan açıklamada “Covid-19’la mücadele kapsamında kişisel sağlık verilerinin; kamu sağlığının, kamu güvenliğinin ve kamu düzeninin korunması amacıyla işlenmesi gerekliliğinin ortaya çıkması kaçınılmazdır” denildi.

Kişilerin tahlil, görüntüleme, test, rapor, aşı durumu gibi sağlık durumlarına ilişkin bilgileri Kanunun 6’ncı maddesine göre kişisel sağlık verisi olarak kabul ediliyor.

Ancak KVKK, aşı durumu ve PCR testlerine ilişkin alınan kararı “Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi” kanununa dayandırarak bu verilerin işlenmesinin salgının kamu güvenliği ve kamu düzenini tehdit etmesi sebebiyle hastalığın yayılımını engellemek amacıyla gerekli olduğuna hükmetti.

KVKK’dan yapılan açıklamada, "Covid-19 salgını kapsamında yürütülen kamu güvenliğini ve kamu düzenini koruma amacına yönelik faaliyetler dışında kalan ya da bu amacı aşan nitelikteki kişisel veri işleme faaliyetlerinin" Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yer alacağı belirtildi.