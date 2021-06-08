Aşı olmayanlar için yeni kısıtlamalar gündemde

Koronavirüs aşısı olanların sayısını artırmak için bazı önlemler alınması planlanıyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, yapılan değerlendirme toplantılarında, aşı randevularına ilginin azalmasının nedeni olarak 40-50 yaş arasındaki orta yaş gruplarındaki aşı duyarsızlığı gösteriliyor.

Koronavirüs aşısına ilginin artmaması durumunda, aşı yaptıranlara pozitif ayrımcılık uygulanması da planlar arasında bulunuyor. HES kodu olmayanların kamu binaları, bankalar ve AVM’lere alınmaması gibi, aşı yaptırmayanlara dönük sınırlamalar da tartışılmaya başlanacak.

Aşıya erişimin yaygınlaşmasının ardından, aşı yaptırmayanların oranının yüksek olması durumunda, sinema, tiyatro, spor müsabakaları, konser, hatta bazı kamu kurumları gibi yerlere aşı olmayanların girememesine ilişkin kuralların gündeme gelebileceği belirtiliyor.