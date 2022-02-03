Aşı olmayanı ordudan atacaklar

ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı, koronavirüs aşısı olmayı reddeden askerlerin ordudan ihraç edileceğini duyurdu.

Kara Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Sekreteri Christine Wormuth tarafından yayınlanan bir direktif uyarınca, komutanlar, koronavirüs aşı emrini reddeden ve onaylanmış veya bekleyen bir muafiyet talebi olmayan askerlere karşı zorunlu ayrılma işlemleri başlatacak" denildi.

Açıklamada, bu direktife Kara Kuvvetlerine bağlı muvazzaf ve rezerv askerler ile harp okulları öğrencilerinin de dahil olduğu belirtildi.