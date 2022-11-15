Asgari ücrette yeni model iddiası

Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2023 yılında geçerli olacak yeni maaşı belirleyecek.

Yeni Asır gazetesi yazarı Faruk Erdem asgari ücrete yeni bir model getirileceğini öne sürdü ve detaylarına yer verdi:

"Birincisi asgari ücret artışlarını bir eşel mobil sistemi ile belli periyotlarla yapmak. Burada ilk ihtimal üçer aylık dönemler olarak görünüyor. Ancak bunun pratikte zorluğu da ortada. İkinci ve en kuvvetli ihtimal ise geçmiş dönemde olduğu gibi yılda iki kez asgari ücret belirlemek. Böylece memur ve emeklilerde olduğu gibi asgari ücrette de Ocak ve Temmuz aylarında oluşacak 6 aylık enflasyon da dikkate alınarak iki ayrı artış yapmak mümkün olabilecek.

Bu durumda Ocak ayında belirlenen asgari ücretin yıl içinde alım gücünün düşmesi önlenmiş, çalışanların gelirleri korunmuş olacak.Burada istihdamın korunması ve işverenlerin de desteklenmesi adına vergide olduğu gibi bir prim teşvikinin de gelmesi söz konusu olabilecek.

Bu alternatifler asgari ücret tespit komisyonunun masasında olacak."