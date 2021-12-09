Asgari ücrette son toplantı Pazartesi günü yapılacak

Yeni asgari ücretin belli olacağı son toplantı 13 Aralık Pazartesi günü yapılacak.

Haber Merkezi

Asgari ücretin belli olacağı son toplantı 13 Aralık Pazartesi günü yapılacak.

İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını bugün Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) gerçekleştirdi.

CNN Türk'ün aktardığına göre; son toplantı 13 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Ayrıca 3. toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yaptı.

Haber

'Ürettiğimiz ekmeği evimize götüremiyoruz'