Asgari ücrette son toplantı Pazartesi günü yapılacak

Asgari ücretin belli olacağı son toplantı 13 Aralık Pazartesi günü yapılacak.

İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını bugün Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) gerçekleştirdi.

CNN Türk'ün aktardığına göre; son toplantı 13 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Ayrıca 3. toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yaptı.