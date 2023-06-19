Asgari ücrette 'ara zam' toplantısı: Görüşmelerin 2. turu başladı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, güncel ekonomik veri ve raporları masaya yatıracak.

Haber Merkezi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, asgari ücrete yapılacak ara zammı belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı başladı.

Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl'ın başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları sunması bekleniyor. (AA)

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