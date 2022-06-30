Asgari ücrette ara zam belirleniyor: Komisyonun toplanma saati belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücrete ek zam talebiyle dün bir araya geldi. Komisyonda hükümet yetkilileri dışında işçileri temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), patronları temsilense Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) yer aldı.

Toplam 15 kişiden oluşan komisyon bugün de görüşmelerine devam ediyor. Toplantı saati 15.30 olarak duyuruldu.

Sabah'tan Mete Dirice'nin haberine göre, komisyon toplantısından bugün bir mutabakat çıkması ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı sonrası yeni asgari ücret açıklamasının gelmesi bekleniyor.

Erdoğan'ın NATO zirvesi dönüşü yeni rakamı açıklaması bekleniyor.