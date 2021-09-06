Asgari ücretin alım gücü 2 yılda eridi

Birleşik Metal İşçileri Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) yayınladığı raporda asgari ücretteki alım gücü kaybını gösterdi.

Raporda resmi enflasyonun bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.3 artış gösterdiği, gıda fiyatlarındaki artışınsa yüzde 29.8 olduğu belirtildi. Bir önceki yıla göre yüzde 21.5 artışla 2826 lira olan asgari ücretin, resmi verilere göre bile gıda fiyatları karşısında alım gücünü ciddi oranlarda yitirdiği vurgulandı. Buna göre asgari ücretli geçtiğimiz yılın aynı ayına göre gıda karşısında alım gücünü reel olarak yaklaşık yüzde 6.2 oranında kaybettiği ifade edildi.

BİSAM raporunda şunlar dile getirildi:

En fazla alım gücü kaybı yaşanan gıda grubu yüzde 17.4 ile sıvı ve katı yağlar olurken, sebzelerde alım gücü kaybı yüzde 10.3’e ulaştı. Asgari ücretlinin geçen yılın aynı ayına göre süt, peynir ve yumurta grubunda da yüzde 8.7’lik bir kaybı söz konusu. Ette alım gücü kaybı yüzde 6.3 iken meyvede bu oran yüzde 3.6, ekmek ve tahıl ürünlerinde yüzde 1.7 olarak gerçekleşti.

Asgari ücretlilerin alım gücü kaybının ne düzeyde olduğunu anlamak açısından, alım gücü kaybı yaşanan gıda grupları ve en çok alım gücü kaybı yaşanan ürünler için bir hesaplama yapılmıştır. Bu hesaplamada 2020 yılı ağustos ayı için asgari ücretlinin alım gücü ana madde grupları bazında hesaplanmış, asgari ücretlinin aynı mal grubundan ürünü 2021 yılı ağustos ayında alabilmesi için ücretinin ne olması gerektiği tespit edilmiştir.

Buna göre bugün asgari ücretin, geçtiğimiz yılki kadar katı ve sıvı yağ alabilmesi için 3 bin 422 lira, sebze alabilmek için 3 bin 150 lira, süt ve süt ürünleri alabilmek için 3 bin 96 lira, et alabilmek için 3 bin 14 TL lira olması gerekiyor.

En çok alım gücü kaybı yaşanan gıda ürünleri için ise asgari ücretlinin geçen sene ağustos ayındaki alım gücüne ulaşması için ciddi farklar söz konusudur. Örneğin salatalık fiyatlarında yaşanan artış karşısında alım gücünü yaklaşık yarı yarıya yitiren asgari ücretlinin, geliri ile geçtiğimiz seneki kadar salatalık alabilmesi için ücreti 5 bin 314 lira olmalıdır. Bu tutar kabakta 4358 lira, şeftalide 4213 lira, taze fasülyede 3 bin 916 lira, tavukta 3 bin 812 lira, ay çiçek yağında 3 bin 714 liradır.