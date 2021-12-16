2022 yılı asgari ücretini saat 15:00’te AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı duyuruldu.
Asgari ücretin açıklanacağı saat belli oldu
2022 yılı asgari ücretini saat 15:00’te AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.
Haber Merkezi
Ali Ufuk Arikan
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Asgari ücretin açıklanacağı saat belli oldu
2022 yılı asgari ücretini saat 15:00’te AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.
Haber Merkezi
2022 yılı asgari ücretini saat 15:00’te AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı duyuruldu.