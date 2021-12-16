Asgari ücretin açıklanacağı saat belli oldu

2022 yılı asgari ücretini saat 15:00’te AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

Haber Merkezi

2022 yılı asgari ücretini saat 15:00’te AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı duyuruldu. 

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