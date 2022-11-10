Asgari ücreti 15 kişi belirleyecek: İşte beklenen zam oranı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,2023'te geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Türkiye genelinde anket yapılacak. Anket katılan işçilere ne kadar aylık kazançla geçinebilecekleri, patrona ise işçiye maksimum ne kadar ücret verebilecekleri sorulacak.

Asgari ücret zammı için 15 kişilik komisyon 4 toplantı yapacak

Araştırma sonucundan çıkan rakamlar Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na da sunulacak. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda Türk-İş, TİSK ve hükümet temsilcilerinden bulunan 15 kişi yer alırken, komisyon Aralık aynı sonuna kadar 4 toplantı gerçekleştirecek.

2023 asgari ücret hesabı

Asgari ücrete yapılacak zamla ilgili ortaya birçok rakam atılmış durumda.

Resmi enflasyonu düşük gösterdiği eleştirilerine konu olan TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı ve bunun biraz üzerinde bir oranla, asgari ücretin 7,500- 8000 TL arasında bir rakam olmasının beklendiği belirtiliyor.