'Asgari ücrete yılda iki kez zam' açıklaması

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TVNET'te canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özkan "Asgari ücrete yılda bir kez yapılıyor, bunun ikiye çıkarılma olasılığı var mı? Altıncı ayda bir düzeltme gibi bir şey olur mu?" sorusuna, "Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti. Bu yapılabilir" yanıtını verdi.

"Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz" diyen Özkan, "Bu CHP'nin aklına gelmez, bizim aklımızda var. Biz maliyetlere asgari ücretli vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız" şeklinde konuştu.

AKP Grup Başkanvekili ayrıca, "Maliyet artışı mı var? O zaman vatandaşımızın gelirinde de artışı sağlayacak tedbir ve kararları alacağız" dedi.