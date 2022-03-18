'Asgari ücrete temmuzda 850 lira zam gelecek' iddiası

AKP'li Cahit Özkan'ın "Asgari ücrete yılda iki zam konusu aklımızda var. Mevzuatı değiştirerek bunu yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz" sözleri sonrası asgari ücrete ara zam tartışması başladı.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, uzmanlar “Söz konusu rakam bugünkü projeksiyonlara göre yüzde 20 civarı bir orana denk gelebilir. Bu durumda asgari ücrete temmuzdan itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 850 TL zam gelebilir” görüşünü dile getirdi.

Asgari ücret şu anda açlık sınırının altında kalırken, temmuz ayında yapılacak olası 850 lira zam da yine açlık sınırında kalacak.