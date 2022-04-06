Asgari ücrete ek zam tartışması: AKP'lilerden iki farklı yaklaşım

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 61,14'le son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Ekonomist ve akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise yıllık enflasyonu yüzde 142,6 olarak hesapladı.

Yılbaşından itibaren yüzde 50 artış yapılan asgari ücret, başta akaryakıt ve gıda ürünleri olmak üzere hemen her alanda yapılan zamlar nedeniyle birkaç ayda eridi.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, asgari ücrete "ek zam" talebi, iktidar partisinde de tartışılıyor. Bazı AKP'li isimler "Türkiye'nin olağanüstü bir süreçten geçtiğini" söyleyerek, asgari ücrete Temmuz ayında "yüzde 99 ihtimalle zam yapılacağı" görüşünü dile getirirken, bir grup da "enflasyonu artırıcı etkisi" olacağı gerekçesiyle, zammın doğru olmayacağını savunuyor.

Arka arkaya 'zam' açıklamaları

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete 2022 yılı için yüzde 50 oranında zam yapılmasından kısa süre sonra yaptığı açıklamada, Temmuz ayındaki enflasyon gerçekleşmesine ve koşullarına bakarak, gerekirse çalışanların durumunu yeniden değerlendirebileceklerini açıklamıştı. Erdoğan'ın bu sözlerini referans alan AKP Grup Başkanvekilleri Emin Akbaşoğlu ve Cahit Özkan da Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılabileceğini dile getirmişti.

Kamuoyunda beklentinin yükselmesi üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ek zammın olağanüstü koşullar ortaya çıkması halinde değerlendirilebileceğini, ancak şimdilik gündemlerinde olmadığını açıklamıştı.

Erdoğan açık kapı bıraktı

Bu açıklamalar beklentiyi yükseltince, Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Özbekistan gezisi dönüşünde gazetecilere, "Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor, Dolayısıyla bunun vakti Aralık'tır" açıklaması yaptı.

Ancak "olağanüstü bir gelişme olduğu zaman biz bunlara da kapalı değiliz" diyerek, açık kapı da bıraktı.

'Yüzde 99 ihtimalle yapılacak'

AKP kulislerinde, asgari ücrete zam konusunda iki farklı görüş dile getiriliyor. Erdoğan'ın açıklamalarında "olağanüstü gelişme" vurgusuna dikkat çeken bazı partililer, "küresel ölçekte ekonomik dengelerin alt üst olduğuna ve fiyat artışlarının 2 yıl öncesine geri dönmesinin son derece güç olduğuna" işaret ediyorlar.

"Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de olağanüstü bir dönemden geçtiğine" işaret eden bir AKP yöneticisiyse Temmuz ayında asgari ücrete zammın kaçınılmaz olacağı görüşünde:

"Biri diyebilir ki, her şey eskisi gibi olsun. Hayır, dengeler değişti, öyle olmayacak. Asgari ücret artışının üzerinden henüz üç ay geçmişken, biz şimdiden 'Temmuz'da zam olacak mı?'yı tartışıyoruz. Onun için, Cumhurbaşkanımızın çizdiğini çerçevede, bana göre yüzde 99 olacak. Çünkü normal bir süreç değil bu."

Asgari ücrete zammı savunanlar, partiden uzaklaşıp "kararsıza" geçen seçmenin yeniden partiye kazandırılması için de alım gücünü artıracak önlemlerin devreye sokulması gerektiğini söylüyorlar.

'Enflasyonu daha da tetikler' görüşü

AKP içinde bir kesim ise asgari ücrete ek zammın, hayat pahalılığına çözüm olmayacağı, tersine enflasyonu daha da tetikleyebileceği görüşünde.

Yaşanan ekonomik sorunun Türkiye'ye özgü olmadığını savunan bazı partililer, zamların olabileceği en yüksek seviyeye geldiğini ve bundan sonra düşüş eğilimi göstereceğini öne sürüyor.

Asgari ücrette artışın enflasyonu daha da artırabileceği görüşünü savunanlar, "asgari ücretin 10 bin liraya da çıkarılsa enflasyonu tetikleyeceğini, yaratacağı refahın birkaç ay süreceğini ve bir kısır döngüye dönüşebileceğini söylüyorlar.