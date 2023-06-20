Bugün açıklanan yeni asgari ücretin ardından işsizlik maaşı da belli oldu.
En düşük işsizlik maaşı 5324 lira, en yüksek de 10 bin 650 lira olarak ödenecek.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - Antalya
sol-diyarbakır
Asgari ücret zammı sonrası yeni işsizlik maaşı belli oldu
Asgari ücret Temmuz-Aralık 2023 dönemi için 11 bin 402 lira olurken, işsizlik maaşı ise beş bin 324 lira oldu.
Haber Merkezi
Bugün açıklanan yeni asgari ücretin ardından işsizlik maaşı da belli oldu.
En düşük işsizlik maaşı 5324 lira, en yüksek de 10 bin 650 lira olarak ödenecek.