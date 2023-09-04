Asgari ücret zammı da fayda etmedi: Kredi ve kredi kartı borçları katlandı

Yüksek enflasyon nedeniyle geliri giderine yetmeyen yurttaşın ve esnafın bankalara olan kredi borçları katlandı.

Yurttaşların kredi ve kredi kartı borç bakiyesi 18-25 Ağustos haftasında 40,5 milyar lira artarak 2 trilyon 374 milyar liraya tırmandı. Tüketici kredilerinde 15,5 milyar, kredi kartı borç bakiyesindeyse 25 milyar liralık artış yaşandı. Yıl başından bu yana tüketici kredileri yüzde 31,6 artarak 1 trilyon 474 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesi yüzde 98 artarak 901 milyar liraya yükseldi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un aktardığı verilere göre, KOBİ'lerin kredi borçları yılın ilk yedi ayında yüzde 37,4 artarak 2,9 trilyon liraya yükseldi. KOBİ’lerin zamanında ödeyemediği için takibe alınan borçlarıysa 52,3 milyar lira oldu.

Tarım sektörünün borçları aynı dönemde yüzde 48,1 artarak temmuz ayında 487,5 milyar liraya kadar yükseldi. 415,9 milyar lirası kamu bankalarına yapılan borcun yarısı takibe alındı.