Asgari ücret ve emekli zammında 'kritik' veri bugün açıklanacak

Asgari ücrette yapılacak zam miktarı tartışmaları sürerken bugün zam konusundaki önemli bir veri açıklanacak.

Kasım ayı enflasyon oradanı ne zaman açıklanacak?

Kasım ayı enflasyon oranı bugün yani 5 Aralık Pazartesi günü TÜİK tarafından saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak.

TÜİK'in açıkladığı verilere güven erirken, açıklanacak oranlar zammın şekillenmesi konusunda önemli bir kriter olacak.

Son 5 aylık enflasyon artışı yüzde kaç?

Temmuz ayı itibariyle enflasyon oranındaki aylık artış oranı yüzde 10,45'e ulaştı. Kasım ayı enflasyon oranın, Ekim ayına göre artışına 10,45 eklenerek son 5 ayın enflasyon artış oranı da netleşmiş olacak.

Türk-İş'in kırmızı çizgisi: 7 bin 785 lira

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 7 Aralık ve 14 Aralık'ta yapacağı toplantılar öncesinde açıklamalarda bulundu.

Atalay, TRT Haber'de asgari ücret konusunda değerlendirmeler yaptı.

Ergün Atalay, sunucunun sorduğu, "4 kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için gerekli rakamı 7 bin 785 TL olarak açıkladınız. Bu rakamın altında bir rakam masada kabul edilebilir mi" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Bizim adımıza kabul edilmesi mümkün değil. Altını kabul etme şansımız sıfır. Sonra bize demezler mi, siz böyle bir rakam açıklıyorsunuz, sonra bunun altına imza atıyorsunuz diye. Bu işin içinde olmayız. Kırmızı çizgi o rakam. Onun üstüne çıkmak gerekiyor. Bizim hesabımıza göre gıdada artış yüzde 138. Çalışma bakanının niyetinden şüphem yok. İşçi, dar gelirli, esnaf, kasaba gidiyor, markete gidiyor... Neyin ne olduğunu biz A'dan Z'ye biliyoruz. Ülkeyi yönetenler ve işveren sendikasının bunları göz önünde bulundurarak bize bir rakam getirmeleri gerekiyor. Ondan sonra duracağımız yeri biliyoruz. Önce bir rakamları görelim. Ondan sonra konuşalım. Bu rakam kırmızı çizgi, Türkçesi bu. Bu rakamın altında masada olmayız."

Bakan Bilgin yüzde 50'ye kapıları kapadı

"Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılacak mı?" sorusuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yanıt geldi. Bakan, sorulan soruya "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım." yanıtını verdi.