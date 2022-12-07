Asgari ücret toplantısı sonrası Türk- İş Genel Sekreteri Kavlak'tan açıklama

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda 2023 yılı asgari ücretinin belirleneceği ilk toplantısını düzendi.

Basına kapalı toplantıya patron tarafı adına Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi tarafı adına Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk- İş) Genel Sekreteri Pevrul Kavlak ve hükümet adına da Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl katıldı.

Görüşmenin ardından Kavlak, şunları söyledi:

“Yarın sabah kapsamlı bir açıklamayı bir basın toplantısı ile Türk-İş’te yapacağız. Yarın ne soruyorsanız cevabını alacaksınız. Yönetimle değerlendireceğiz. 10 ‘da geniş kapsamlı, ucu açık bir basın açıklaması yapacağız.” (ANKA)