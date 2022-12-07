Bakanlık asgari ücret anketini duyurdu: 'Ortalama beklenti 7 bin 845 lira'

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplanan komisyonda, patron heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yaptı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın asgari ücret anketinin sonuçları komisyonla paylaşıldı. Ankette, yeni yılda kamuoyunun ortak beklentisinin 7 bin 845 lira olduğu bilgisine yer verildi.

Toplantıda ayrıca işçi ve patron tarafı ekonomik veriler doğrultusunda görüş ve taleplerini dile getirdi.

Komisyon, ikinci toplantısını 14 Aralık'ta yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapacak.